Прямой эфир
Сюжет:

Орешкин назвал безработицу и доходы населения главными проблемными зонами

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент. Таким мнением в субботу, 25 апреля, поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и за доходами населения — органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона», — сказал он.

Также Орешкин отметил, что система международных отношений будет рассматриваться под новым углом после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции в мире.

«Все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом», — заявил он.

По мнению Орешкина, текущий кризис приведет к серьезным структурным изменениям в мировой экономике.

Ранее 25 апреля помощник президента назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин рассказал о реализации нацпроектов в период пандемии
Силуанов назвал сумму допзаимствований для покрытия выпадающих доходов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020