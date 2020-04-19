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Орешкин рассказал о реализации нацпроектов в период пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что национальные проекты остаются приоритетом для страны.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Орешкина спросили о ходе реализации нацпроектов в период пандемии коронавируса. По его словам, российское правительство сегодня их «донастраивает».

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«То, что здравоохранение останется приоритетом, то, что образование останется приоритетом, это также очевидно. Поэтому национальные проекты сохраняются, они будут донастраиваться, правительство уже это делает. Но движение по этим магистральным направлениям сохранится», — сказал он в воскресенье, 19 апреля.

Он отметил, что результаты второго квартала 2020 года будут негативными для экономики страны, поэтому властям необходимо своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.

«Здесь опять же важна своевременная реакция для того, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — сказал Орешкин.

По его словам, глава государства Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого бизнеса, включая программы льготного кредитования под 0%.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о том, будут ли деньги, вырученные от сделки со Сбербанком, направлены на нацпроекты, как планировалось ранее, или их потратят на борьбу с последствиями кризиса. Представитель Кремля подчеркнул, что в национальные проекты пока не вносилось никаких корректировок.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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