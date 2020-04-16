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Еще семь сельских автоклубов доставят в Калужскую область

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Фото: Мытищинский Приборостроительный Завод
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В Калужской области на этот год в рамках национального проекта «Культура» запланирован капремонт 11 учреждений, закупка восьми передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, а также открытие созданного виртуального концертного зала в Мосальске.

Как отмечает газета «Весть», значимым событием для региона стало получение в апреле Куйбышевским районом первого автоклуба. В настоящее время машина проходит испытания. В соответствии с заключенными контрактами до 1 сентября будет обеспечена поставка автоклубов еще в семь муниципальных образований. Ближайшие поставки ожидаются в Боровский, Тарусский, Спас-Деменский районы.

30 января сообщалось, что субъектам России удалось выполнить все показатели национального проекта «Культура» 2019 года. Он состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На его реализацию из бюджета в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

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