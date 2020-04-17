Прямой эфир

Детский сад на 300 мест построят в Ставрополе к концу года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе до конца года планируется сдать в эксплуатацию новый детский сад на улице Пирогова, сообщили в региональном минстрое. Учреждение рассчитано на 300 мест, его строят в рамках нацпроекта «Демография». В данный момент работы завершены на 72%.

«Всего на строительство потратят более 325 млн рублей. Завершить работы планируется в декабре 2020 года, — уточнил глава министерства Валерий Савченко. В здании предусмотрены медпункт, столярные мастерские, прачечная, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, передает NewsTracker.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с фигуристом Ильей Авербухом создание школы ледовых видов спорта. В новом учреждении планируется проводить занятия по фигурному катанию, хоккею и керлингу. Школа может появиться в Ставрополе или Ессентуках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять школ построят в Татарстане в 2020 году
Строительство очередного детского сада начинается в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020