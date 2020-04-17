Детский сад на 300 мест построят в Ставрополе к концу года

В Ставрополе до конца года планируется сдать в эксплуатацию новый детский сад на улице Пирогова, сообщили в региональном минстрое. Учреждение рассчитано на 300 мест, его строят в рамках нацпроекта «Демография». В данный момент работы завершены на 72%.

«Всего на строительство потратят более 325 млн рублей. Завершить работы планируется в декабре 2020 года, — уточнил глава министерства Валерий Савченко. В здании предусмотрены медпункт, столярные мастерские, прачечная, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, передает NewsTracker.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с фигуристом Ильей Авербухом создание школы ледовых видов спорта. В новом учреждении планируется проводить занятия по фигурному катанию, хоккею и керлингу. Школа может появиться в Ставрополе или Ессентуках.