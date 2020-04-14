Строительство очередного детского сада начинается в Тюмени

В Тюмени возобновил работу «Завод ЖБИ-3», который возводит несколько детских садов, информирует пресс-служба Главного управления строительства региона.

В микрорайонах «Ямальский-1» и «Войновка» уже готовы коробки зданий, работа велась со опережением сроков. На этой неделе начнут строить детсад в «Плеханово», контракт был подписан в конце марта, передает портал «Наш город».

«В Тюмени построят новый детский сад на 350 мест, он будет аналогичным объектам в микрорайоне «Ямальский-1» и «Войновка», а также уже построенному в прошлом году садику в микрорайоне «Тура», — отметили в пресс-службе управления.

В марте сообщалось, что в Тюмени планируют завершить строительство новой школы в микрорайоне Березняки в 2022 году, то есть на два года раньше запланированного срока.