Прямой эфир

Строительство очередного детского сада начинается в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени возобновил работу «Завод ЖБИ-3», который возводит несколько детских садов, информирует пресс-служба Главного управления строительства региона.

В микрорайонах «Ямальский-1» и «Войновка» уже готовы коробки зданий, работа велась со опережением сроков. На этой неделе начнут строить детсад в «Плеханово», контракт был подписан в конце марта, передает портал «Наш город».

«В Тюмени построят новый детский сад на 350 мест, он будет аналогичным объектам в микрорайоне «Ямальский-1» и «Войновка», а также уже построенному в прошлом году садику в микрорайоне «Тура», — отметили в пресс-службе управления.

В марте сообщалось, что в Тюмени планируют завершить строительство новой школы в микрорайоне Березняки в 2022 году, то есть на два года раньше запланированного срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство новой школы в Тюмени завершат к 2021 году
Ясли для детей с двухмесячного возраста открыли в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020