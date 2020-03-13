Новую школу построят раньше на два года в тюменском микрорайоне Березняки

В Тюмени планируют завершить строительство новой школы в микрорайоне Березняки в 2022 году, то есть на два года раньше запланированного срока. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в департаменте образования Тюменской области после публикации о том, что в школе № 45 дети обедают стоя из-за переполненности учреждения.

По данным департамента, школу на 1,1 тыс. учеников возведут за счет средств регионального бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году, ранее строительство было намечено на 2022–2024 годы.

В ведомстве также отметили, что запрета на использование стульев в столовой школы № 45 нет. Директор школы Ольга Филлипова взяла под личный контроль вопрос организации питания в учебном заведении.

В январе сообщалось, что в Тюменской области 32 ветхие школы в течение двух лет заменят новыми зданиями. 15 из них построят на труднодоступных территориях.