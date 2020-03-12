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Пять детских садов и школу построят в Петрозаводске

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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В Петрозаводске (Республика Карелия) до 2022 года планируют построить пять детских садов и школу. Премьер-министр правительства республики Александр Чепик и первый замминистра образования республики Наталья Кармазина побывали на объектах в среду, 11 марта.

В этом году в эксплуатацию планируют ввести детские сады на улицах Энтузиастов, Генерала Судакова и улице Попова в микрорайоне Древлянка. Первые два рассчитаны на 150 воспитанников каждый, третий — на 300 мест. Еще два дошкольных учреждения откроют в 2021 году, уточняет ИА «Карелinform».

В микрорайоне Древлянка также построят новую современную школу, рассчитанную на 1350 учеников. Она позволит ликвидировать вторую смену в школах № 43 и 46.

Александр Чепик в ходе поездки отметил, что строительство идет полным ходом. Первых учеников школа должна принять в сентябре 2021 года.

Объекты возводятся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

27 февраля сообщалось, что в Карелии начались занятия для учеников сгоревшей школы в поселке Луусалми Калевальского района. Учебные классы оборудовали в здании местной администрации.

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