Ученики сгоревшей школы в Карелии будут заниматься в администрации

В Карелии начались занятия для учеников сгоревшей школы в поселке Луусалми Калевальского района. Учебные классы оборудовали в здании местной администрации.

Пожар произошел в октябре 2019 года. Огонь полностью уничтожил здание, в котором располагались детский сад и школа. Образовательные учреждения были единственными в Луусалми. Местным жителям удалось частично спасти вещи и оборудование спортзала. После пожара 22 ученика были переведены на домашнее обучение по индивидуальному плану, сообщает ИА «Карелinform».

Сразу после ЧП власти Карелии приняли решение об открытии учебных классов в здании местной администрации. На реконструкцию помещений направили около 3 млн рублей.

Под игровую комнату и спальню для дошкольной группы подготовили помещения в доме культуры. С 27 февраля дети возобновили «очное» обучение.