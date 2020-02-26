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В Краснодаре к 2040 году планируют построить 120 школ

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В Краснодаре к 2040 году необходимо возвести 120 новых общеобразовательных школ. Такая цифра прописана в новом генеральном плане города. О достижимости данных целей в рамках открытого отчета говорил мэр города Евгений Первышов.

«Если говорить о генплане — специалисты говорят, что к 2040 году нам нужно построить 120 школ. Цифра кажется фантастической. Но давайте посмотрим. Мы уже сегодня имеем 90 зарезервированных участков для школ. 26 школ проектируем, семь — уже построили. По сути, значительную часть работы мы уже выполнили. Впереди у нас 20 лет, и теми темпами, которыми мы развиваем социальное строительство, я думаю, с этой задачей мы вместе справимся», — цитируют мэра «Кубанские новости».

В феврале в Краснодаре началось строительство школы на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей. По словам Евгения Первышова, данное учреждение самое долгожданное для Гидростроя. В скором времени также планируется начать строительство корпуса к школе №46.

22 января сообщалось, что с 2020 года по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева стартует масштабное строительство социальных объектов. Всего планируется построить 23 школы и детских садов. На эти цели будет направлено 10 млрд рублей.

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