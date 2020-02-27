Школу в Касимове проверила прокуратура после жалоб учеников на еду

В городе Касимове Рязанской области прокуратура проверила одну из школ по обращению родителей учеников. Те жаловались на низкое качество питания.

Как пишет РИА «7 новостей», дети рассказывали, что учащиеся разных классов в один и тот же день получали разные горячие завтраки. Некоторым и вовсе выдавали их сухими пайками.

В итоге прокуроры выяснили, что горячее питание предоставляется не всем ученикам. Так, завтраками кормили лишь 483 школьников из 751. Это составляет около 64% от общего числа учеников.

Кроме того, в школе качество еды оценивала не специальная комиссия, а медицинский работник. Также в школе не было согласованного ассортимента дополнительного питания.

По итогам проверки в отношении директора учебного заведения возбуждено административное дело. За подобное правонарушение должностным лицам грозит штраф от 3 до 7 тыс. рублей.