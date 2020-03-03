Финно-угорскую школу в Петрозаводске закрыли на карантин

В Петрозаводске на карантин закрыли Финно-угорскую школу, расположенную на улице Горького. Учебный процесс приостановлен в 16 классах в восьми школах столицы республики. Деятельность на время приостановил детский сад в поселке Каменный Бор в Сегежском районе Карелии.

Это связано с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог пока не превышен.

Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, за минувшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, в Карелии зарегистрировали более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. При обследовании больных выявлен вирус гриппа А.

2 марта сообщалось, что к началу июня в Петрозаводске должны отремонтировать детскую республиканскую больницу. Сейчас работы идут на втором и третьем этажах.