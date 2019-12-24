Школу на 1,3 тыс. мест построят в Петрозаводске

В Петрозаводске построят новую школу, рассчитанную на 1350 мест. Стоимость строительства составит 1 млрд рублей.

По данным управления капитального строительства Карелии, учебное учреждение будет построено в микрорайоне Древлянка-6 в 2021 году. Работы будут вестись в рамках программы «Развитие образования». Подрядчика определили с помощью аукциона, итога которого подвели 24 декабря. Строительством займется карельская компания, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение построить детский сад на участке, который изначально был выделен под школу. В администрации пояснили, что площадь территории небольшая, ее недостаточно для размещения полноценной современной школы. При этом участка хватит для детского сада на 200 мест.