Ямальские школьники будут расплачиваться в столовых по отпечаткам пальцев

В школах Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) внедрили технологию с использованием биометрии. С помощью нее школьники будут расплачиваться в столовых, рассказал во время прямого эфира глава муниципалитета Алексей Романов.

По его словам, технология уже действует в нескольких школах города. Для этого была разработана система «Ладошки». Романов отмечает, что подобный элемент оплаты позволяет контролировать процесс питания в учебное время, однако не все хотят принимать новую систему, поэтому проект пока тестируется.

В мэрии города ИА «Ура.ру» рассказали, что был разработан и альтернативные вариант. С 2020 года школьники начнут получать карты, по которым смогут расплачиваться в столовых и бесплатно ездить на общественном транспорте.

Вопрос покупки еды по отпечаткам пальцев активно обсуждается в местных пабликах в соцсетях. Мнения родителей разделились. Некоторые обеспокоены сохранением конфиденциальности личных данных детей, а другие отмечают, что переход услуг в электронный формат уже давно стал привычным делом.

В департаменте образования города агентству сообщили, что наличный расчет в школьных столовых никто не отменял. Биометрические данные ребенка вносятся в систему «Ладошка» только после письменного согласия родителей.

В конце ноября сообщалось, что в Башкирии планируют перенять опыт соседнего Татарстана и организовать в школах систему шведского стола, чтобы дети смогли сами выбирать себе блюда.