Прямой эфир

Систему шведского стола попробуют внедрить в школах Башкирии

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии планируют перенять опыт соседнего Татарстана и организовать в школах систему шведского стола, чтобы дети смогли сами выбирать себе блюда. Этого не исключил глава республиканского комитета торговли Алексей Гусев.

При этом чиновник не стал уточнять детали проекта. Он отметил лишь, что в школах также могут попробовать систему плавающих перемен, чтобы обеспечить ученикам нормальный доступ в столовую. Для эксперимента выберут пока одну школу. Какую именно — не сообщается.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», школьное питание в школах Башкирии не раз подвергалось критике. В соцсетях появлялись фото недожаренных котлет и просроченных йогуртов.

Сообщалось, что дети из семей со льготами нередко получают кашу без котлет и чай без сладостей. При этом на федеральном уровне опыт организации школьного питания в республике получил второе место в соответствующем исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Башкирия решит проблему нехватки мест в детсадах с помощью сертификатов
Доля переполненных школ в Уфе достигла 70%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019