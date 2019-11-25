Систему шведского стола попробуют внедрить в школах Башкирии

В Башкирии планируют перенять опыт соседнего Татарстана и организовать в школах систему шведского стола, чтобы дети смогли сами выбирать себе блюда. Этого не исключил глава республиканского комитета торговли Алексей Гусев.

При этом чиновник не стал уточнять детали проекта. Он отметил лишь, что в школах также могут попробовать систему плавающих перемен, чтобы обеспечить ученикам нормальный доступ в столовую. Для эксперимента выберут пока одну школу. Какую именно — не сообщается.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», школьное питание в школах Башкирии не раз подвергалось критике. В соцсетях появлялись фото недожаренных котлет и просроченных йогуртов.

Сообщалось, что дети из семей со льготами нередко получают кашу без котлет и чай без сладостей. При этом на федеральном уровне опыт организации школьного питания в республике получил второе место в соответствующем исследовании.