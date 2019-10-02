Доля переполненных школ в Уфе достигла 70%

В Уфе доля переполненных школ достигла 70%, детских садов — 99%. Такие данные озвучили на круглом столе «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития города Уфы, формирование направлений пространственного развития города для разработки вариантов Концепции пространственного развития» в управлении архитектуры и градостроительства Уфы.

Сейчас в Уфе действуют 128 общеобразовательных школ на 92,7 тыс. мест. Таким образом, обеспеченность школьными местами составляет 82 места на 1 тыс. жителей при нормативе 160 мест на 1 тыс. человек. 60 школ работают в две смены, пишет ИА «Башинформ».

В столице Башкирии насчитывается 236 дошкольных учреждений, рассчитанных на 43 тыс. детей. Уровень обеспеченности местами достигает 38 мест на 1 тыс. человек при нормативе 46.

Дефицит мест в образовательных учреждениях города связывают со строительством новых домов без создания необходимой инфраструктуры, уплотнительной застройкой, а также постсоветским кризисом. В 1991 году в Уфе работали 360 детских садов, что на 124 больше, чем действует сейчас.