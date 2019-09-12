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Износ диагностического оборудования в больницах Башкирии достиг 84%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В больницах Республики Башкортостан износ диагностического оборудования составил 84%. На 1047 единиц аппаратов у 670 степень износа достигла 100%.

Как рассказал и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин в ходе «Здравчаса», в 2019 году были списаны четыре томографа (на сумму 88,7 млн рублей), два флюорографа (на 6,8 млн рублей) и 34 аппарата УЗИ (на 118,2 млн рублей). Износ флюорографов в больницах составляет 92%, маммографов – 87%, томографов – 86%, аппаратов МРТ – 85%, УЗИ – 82%, ангиографов – 61%, пишет ИА «Башинформ».

В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе стартовало переоснащение больниц и поликлиник. По словам Забелина, идет обновление парка оборудования ультразвуковой диагностики, эндоскопического оборудования.

В поликлинике № 13 Уфы появились два портативных аппарата УЗИ. Четыре детские поликлиники Уфы, больница № 17 и республиканская детская больница получили современное офтальмологическое оборудование. Больница скорой медпомощи, Белорецкая ЦРКБ, республиканский кардиоцентр и ГКБ № 13 Уфы до конца года получат аппарат МРТ, рентгеновский томограф, УЗИ-комплексы, ангиографы, аппарат ИВЛ.

Ранее сообщалось, что до 2024 года в Башкирии откроют 13 центров онкологической амбулаторной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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