Около 2,5 млрд рублей направят Башкирии на борьбу с болезнями сердца

В Башкирии запущена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ее цель — сделать более доступной оказание медицинской помощи жителям отдаленных районов республики. Общий объем финансирования программы за пять лет составит 2,4 млрд рублей. Деньги будут привлекаться из федерального и регионального бюджетов.

Сердечно-сосудистые заболевания входят в число самых распространенных болезней, от которых умирают жители Башкирии. Так, более половины смертей в республике приходится на болезни, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. От них умирают в основном мужчины трудоспособного возраста, пишет ИА «МедиаКорСеть».

В региональном минздраве полагают, что к 2024 году им удастся благодаря программе снизить уровень смертности от нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России за пять лет планируется потратить более 1,7 трлн рублей. Цель нацпроекта — снижение показателей смертности трудоспособного населения и устранение кадрового дефицита.

В Башкирии на семь нацпроектов, в том числе на проект «Здравоохранение», потратят более 150 млрд рублей.