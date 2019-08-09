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В Башкирии откроют 53 детских сада и 24 школы за два года

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Фото: ТАСС/Артем Ленц
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В Республике Башкортостан в ближайшие два года планируют построить и ввести в эксплуатацию 53 детских сада и 24 школы. Об этом заявил и.о. председателя Госкомстроя республики Марат Ахмадуллин во время поздравления своих коллег с профессиональным праздником на торжественном собрании в конгресс-холле «Торатау».

По его словам, в I полугодии введены две школы, детский сад и четыре лечебных учреждения. До конца года построят еще девять школ, 18 детсадов и 12 многофункциональных детских центров. В общей сложности за период 2019–2020 годов откроют 53 детсада на 7,5 тыс. дошкольников и 24 школы на 8,7 тыс. мест, пишет ИА «Башинформ».

Ахмадуллин отметил, что приоритетным направлением в строительстве является реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2024 году планируется вводить не менее 3,7 млн кв. м жилья ежегодно, улучшать жилищные условия 140 тыс. семей в год и сокращать непригодный для проживания жилой фонд.

В 2018 году предприятия по производству строительных материалов выпустили продукции на 45,7 млрд рублей.

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