Новую школу откроют до конца года в Курской области

В городе Железногорске Курской области до конца года завершат строительство новой школы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, сейчас все работы находятся на завершающей стадии. Специалисты устанавливают мебель, оборудование и компьютерную технику, пишет «Курская правда».

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование» с учетом всех современных требований. В ней разместили три спортивных зала и большой актовый зал.

В региональном комитете образования добавили, что занятия в новой школе начнутся не раньше середины февраля. По словам замгубернатора региона Александра Чуркина, который побывал на объекте, здесь будет сделано все, чтобы дети учились в комфортных условиях.

Ранее в декабре сообщалось, что волонтерская деятельность может войти в программу воспитания для школ, которую в настоящий момент разрабатывает Министерство просвещения.

3 декабря сообщалось, что в селе Кюсюр Булунского района, одном из самых отдаленных населенных пунктов Якутии, торжественно открыли новую школу. С тех пор как в 2013 году сгорело старое здание образовательного учреждения, ученики занимались в приспособленных помещениях в две смены.