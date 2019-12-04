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В Минпросвещения рассказали о включении волонтерства в программу воспитания

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Волонтерская деятельность может войти в программу воспитания для школ, которую в настоящий момент разрабатывает Министерство просвещения, сообщила замглавы ведомства Татьяна Синюгина. Об этом пишет ТАСС в среду, 4 декабря.

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«Мы четко для себя понимаем, что сегодня разрабатываемая министерством типовая программа воспитания детей в том числе будет включать и раздел, который будет содержать мероприятия по волонтерству и добровольчеству», — отметила Синюгина.

По ее словам, волонтерская деятельность становится всё популярнее, в том числе и среди школьников. Так, в школах по всей России уже создано 6,5 тыс. волонтерских отрядов.

Замминистра уточнила, что эти отряды сильно различаются по направлениям и численному составу.

«Но сам факт появления их в системе образования — это уже результат», — подчеркнула она.

Ранее 4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что государство должно убирать барьеры в работе волонтеров и дать им возможность действовать во всех областях жизни. Он также отметил, что среди волонтеров становится всё больше школьников и это его радует.

Как сообщает сайт Министерства просвещения, 2 октября в Московском педагогическом государственном университете прошло совещание по вопросам апробации примерной программы воспитания школьников. В на первом этапе апробации примут участие 734 образовательные организации из 85 регионов страны.

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