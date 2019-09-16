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Макаревич отреагировал на включение песен «Машины времени» в школьные нормативы

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал решение Министерства культуры и просвещения, которое разработало комплекс методических рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника».

Новость не вызвала у Макаревича эмоций. «Надо спрашивать у Министерства культуры. Это же они включили, а не я. Я абсолютно спокойно к этому отношусь», — заявил музыкант в беседе с НСН.

Эксперты составили список произведений для каждой возрастной группы, направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников. Учащихся 5–8 классов рекомендуется, в частности, ознакомить с гимном Российской империи «Боже, царя храни» и «Одой к Радости» Бетховена. В перечень для 9–11 классов попали произведения Nirvana, Виктора Цоя и «Наутилуса Помпилиуса». Среди рекомендаций также оказались песни «Машины времени» «Марионетки» и «Солнечный остров».

14 сентября российский продюсер Иосиф Пригожин одобрил программу «Культурные нормативы школьников». По его мнению, изучение иностранной классики и знание зарубежных артистов никак не связаны с пропагандой других стран.

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