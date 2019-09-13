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Фильмы Тарковского и песни Nirvana попали в список школьных нормативов

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Фото: Global Look Press/Rudi Keuntje
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Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и мультипликацию Хаяо Миядзаки. Соответствующие рекомендации по реализации проекта опубликованы 13 сентября на сайте Минкульта.

Перечень произведений, рекомендуемых школьникам, состоит из категорий «Музыка», «Литература», «Кинематограф», «Изобразительное искусство», «Архитектура» и «Театр».

Учащимся предлагают ознакомиться с фильмами Андрея Тарковского, Александра Роу, Дзиги Вертова, Тима Бертона и Френсиса Форда Копполы, мультипликацией Федора Хитрука, Юрия Норштейна, Хаяо Миядзаки и Леонида Атаманова, посмотреть ряд театральных постановок, оперных спектаклей и балетов.

В музыкальный перечень, рекомендуемый школьникам, вошли такие исполнители, как Nirvana, Queen, Pink Floyd, The Beatles, Элвис Пресли, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Борис Гребенщиков, а также множество классических произведений отечественных и зарубежных композиторов.

В школах предлагают изучать живопись Николая Рериха, Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Иеронима Босха, Леонардо Да Винчи и Сандро Боттичелли, иконопись Андрея Рублева, скульптуру Веры Мухиной и Михаила Шемякина.

Пилотный совместный проект Министерства просвещения и Минкульта по введению культурных нормативов с 1 сентября стартует в восьми регионах России и распространится на Татарстан, Коми, Ставропольский край, Ярославскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области.

Ранее сообщалось, что в программу «Культурные нормативы школьников» включат Краснодарский край и Белгородскую область.

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