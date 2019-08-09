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Минкультуры предложило запретить зрителям приходить в кино со своей едой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство культуры России предложило запретить зрителям приносить еду в кинотеатры. Такая инициатива содержится в проекте поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», сообщает «Интерфакс» в пятницу, 9 августа.

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Ведомство предлагает запретить гражданам приносить в кинозалы именно свои продукты и напитки. Еды, купленной на территории кинотеатра, ограничение не коснется.

В поправках содержится еще ряд ограничений. В частности, предлагается запретить проносить в кинозал оружие, наркотики, взрывчатку и прочие опасные предметы, а также громоздкие объекты. Также в проекте поправок прописан запрет на осуществление в кинозале фото- и видеозаписи. Появятся у посетителей кинотеатров и некоторые права — например, право вернуть деньги за билет в случае отмены показа по вине заведения.

Запрет на пронос еды уже прокомментировали в Госдуме. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко считает такую идею спорной.

«Думаю, что это излишне, потому что есть разные кинотеатры. Есть же кинотеатры под открытым небом, летние кинотеатры, не в каждом организовано питание для граждан. Этот пункт я считаю спорным», — цитирует парламентария «РИА Новости».

По ее словам, нет ничего плохого в том, чтобы зайти в кинотеатр с мороженым для ребенка. При этом депутат отметила, что поддерживает запрет на алкоголь в кинозалах.

3 июля министр культуры РФ Владимир Мединский призвал к созданию рейтинга регионов, которые реализуют программу кинофикации. По словам министра, рейтинг надо выстроить по нескольким показателям: необходимо учитывать посещаемость, выручку и процент показанных в кинотеатрах отечественных фильмов.

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