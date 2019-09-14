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Пригожин оценил предложенные Минкультом школьные нормативы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский продюсер Иосиф Пригожин одобрил программу «Культурные нормативы школьников», предложенную Министерством культуры РФ. Об этом 14 сентября сообщает портал «Говорит Москва».

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По мнению Пригожина, изучение иностранной классики и знание зарубежных артистов никак не связаны с пропагандой других стран.

«The Beatles — это классика, я бы, конечно, их сравнил с нашими великими классиками, потому что это уникальная четверка, я бы не стал ориентироваться на то, что это принадлежность к Америке или еще кому-то. Это классики, они будут миллионам поколений нравиться, я не уверен, что это американская пропаганда, я считаю, что это правильно», — пояснил продюсер и добавил, что «лучше воспитываться на The Beatles, чем на какой-то маргинальной тошниловке».

Рекомендации по реализации проекта «Культурный норматив школьника» были опубликованы на сайте Минкультуры днем ранее. В него министерство включило песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и Френсиса Форда Копполы, мультипликацию Хаяо Миядзаки и Леонида Атаманова, живопись Леонардо Да Винчи, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и Иеронима Босха. В список вошли множество произведений отечественного и зарубежного искусства, архитектура, книги и театральные постановки.

Пилотный совместный проект Министерства просвещения и Минкульта по введению культурных нормативов с 1 сентября стартует в восьми регионах России и распространится на Татарстан, Коми, Ставропольский край, Ярославскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области.

Ранее сообщалось, что в программу «Культурные нормативы школьников» включат Краснодарский край и Белгородскую область.

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