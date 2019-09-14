Пригожин оценил предложенные Минкультом школьные нормативы
Российский продюсер Иосиф Пригожин одобрил программу «Культурные нормативы школьников», предложенную Министерством культуры РФ. Об этом 14 сентября сообщает портал «Говорит Москва».
По мнению Пригожина, изучение иностранной классики и знание зарубежных артистов никак не связаны с пропагандой других стран.
«The Beatles — это классика, я бы, конечно, их сравнил с нашими великими классиками, потому что это уникальная четверка, я бы не стал ориентироваться на то, что это принадлежность к Америке или еще кому-то. Это классики, они будут миллионам поколений нравиться, я не уверен, что это американская пропаганда, я считаю, что это правильно», — пояснил продюсер и добавил, что «лучше воспитываться на The Beatles, чем на какой-то маргинальной тошниловке».
Рекомендации по реализации проекта «Культурный норматив школьника» были опубликованы на сайте Минкультуры днем ранее. В него министерство включило песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и Френсиса Форда Копполы, мультипликацию Хаяо Миядзаки и Леонида Атаманова, живопись Леонардо Да Винчи, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и Иеронима Босха. В список вошли множество произведений отечественного и зарубежного искусства, архитектура, книги и театральные постановки.
Пилотный совместный проект Министерства просвещения и Минкульта по введению культурных нормативов с 1 сентября стартует в восьми регионах России и распространится на Татарстан, Коми, Ставропольский край, Ярославскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области.
Ранее сообщалось, что в программу «Культурные нормативы школьников» включат Краснодарский край и Белгородскую область.