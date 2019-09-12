Снова в школу: завершено строительство крупнейшего в стране образовательного центра на 2500 учеников

11 новых школ и детских садов открылись в столице в День знаний. В школы, детсады и колледжи пошли более полутора миллионов дошкольников и школьников. Это на 33% больше, чем 10 лет назад.

До конца года в Москве в эксплуатацию будет введено семь объектов образования: пять детских садов и два комбинированных блока начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест в районах Южное Бутово и Куркино, сообщили «Из­вес­тиям» в столичном департаменте строительства.

В сентябре на территории открытого акционерного московского общества «Завод им. И.А. Лихачёва» была введена в эксплуатацию уникальная школа на 2,5 тыс. мест. Она стала самой крупной в России, объединив под одной крышей не только образовательный комплекс, но и детский IT-парк. Современные школы приобретают все больше функций с увеличением числа трансформируемых помещений, отмечают опрошенные «Из­вес­тиями» эксперты. По большому счету сегодня образовательный объект может сам являться учебным пособием, утверждают они.

Самая большая школа

Строительство нового образовательного комплекса на территории бывшего ЗИЛа завершилось в сентябре. Школа, рассчитанная на 2,5 тыс. человек, стала самой крупной в России. Ее оснастили современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников, рассказал «Из­вес­тиям» руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.

Четырехэтажное здание разделено на блоки начальной, основной и старшей школ, а также культурно-спортивную зону. Из учебного центра дети смогут попасть в жилой комплекс по соседству по специальному переходу, не выходя на проезжую часть.

В экспериментальном учебном центре оборудованы специализированные классы естественных наук, лекционная аудитория на 70 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда. В компьютерных классах школы установлены интерактивные панели с проектором, а также сформированы мобильные комплекты оборудования (ноутбуки, планшеты).

В школе планируется проводить занятия по одному из самых востребованных направлений технического творчества — робототехнике, которое совмещает инжиниринг, искусство и математику. В современной учебной лаборатории ребята смогут собрать простейшие медицинские приборы, которые измеряют биологические сигналы организма: биоэлектрическую активность сердца, головного мозга, мышечную активность.

Для удобства учащихся в столовой открыты сразу два обеденных зала: для младшеклассников — на 400 мест и для старшеклассников — на 800. В группах продленного дня оборудованы универсальные комнаты — как для отдыха, так и для занятий, и сразу несколько спален.

В школе предусмотрены залы для гимнастики и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой и артистическими помещениями.

— Главной «фишкой» нового учебного заведения стал детский технопарк «Кванториум», в котором смогут заниматься не только ученики уникальной школы, но и дети из других школ, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обучение здесь будет проводиться по нескольким направлениям: естественные науки («Биоквантум»), робототехника и инженерно‐физические науки («Робоквантум»), IT-технологии («IT‐квантум»).

— В «Кванториуме» учащиеся получат возможность углубленно изучать естественные и инженерные науки, приобретут навыки в технических отраслях. Содержание и подача научной информации адаптированы для детей. В образовательных программах запланирована как групповая, так индивидуальная деятельность обучающихся, — пояснил «Из­вес­тиям» Андрей Бочкарёв. — После уроков ученики смогут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности.

Из-за большой площади — почти 40 тыс. кв. м — и сложной конфигурации для школы-гиганта была разработана уникальная компьютерная система навигации. С ее помощью ученики, преподаватели и гости могут самостоятельно построить маршрут и без проблем найти нужный кабинет.

— Помещения спроектированы так, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по зданию. Например, в школе установлены лифты, нанесены визуальные и тактильные указатели, — уточнил руководитель столичного департамента строительства.

Зарубежный опыт

Создание сети общегосударственных школ стартовало еще в 20-е годы прошлого века. Тогда в архитектуре типового советского учебного учреждения преобладали рациональность, симметричность планировки, четкость разделения на функциональные секции и блоки, оборудование классов по одной стороне просторных коридоров, пояснил «Из­вес­тиям» руководитель мастерской NOOR Architects Михаил Беляков.

— Было создано несколько типовых проектов школ высотой от двух до четырех этажей, — отметил эксперт. — Принципы организации пространства в них во многом сохранились до сих пор.

Однако, по словам архитектора, во всем мире типология образовательных учреждений развивалась параллельно с общими архитектурными тенденциями.

В погоне за званием лучшего многие учебные заведения нашли свои изюминки — причем не только в построении образовательного процесса, но и в проектировании самого здания.

Например, гимназия Ørestad в Копенгагене больше известна как «школа без стен»: снаружи здание представляет собой стеклянный куб, а внутри вместо стен установлены перегородки. По словам преподавателей, открытое пространство позволяет школьникам общаться друг с другом и вместе изучать интересные предметы. Именно этим и объясняется то, что учатся в этой гимназии только старшеклассники, которые уже определились с будущей профессией. В основном они получают знания в области медиа, массовых коммуникаций и современной культуры.

А вот Brightworks School в Сан-Франциско (США) построена в бывшем складском помещении, внутри которого создан отдельный сказочный мир с крепостями, замками и театрами. Школьники здесь могут спокойно «играть» с огнем, бегать и кричать, рисовать на стенах и мебели, разбирать и собирать холодильники, стиральные машины и утюги.

Carpe Diem School в Южной Каролине больше напоминает офис формата open space: здесь обустроено 300 небольших кабинетов с компьютерами и всем необходимым для учебного процесса. Причём каждому ученику — свое рабочее место.

Необычное архитектурное решение нашли в китайской провинции Чжэцзян. На крыше школы разместили огромный спортзал на открытом воздухе, а по всему периметру здания обустроили беговые дорожки с резиновым покрытием и установили тренажеры. Каждая лестница разделена на три части: для тех, кто спешит, для тех, кто идет спокойно, и для тех, кто пишет на ходу SMS. Еще на ступенях этой необычной китайской школы можно найти математические и физические формулы.

Финская школа Enter-Sipoo построена по принципу павильона и имеет Г-образную форму. Ее фасад полностью сделан из стекла, чтобы школьники и преподаватели могли наблюдать, что происходит снаружи. Внутри комплекса разбиты два сада, где работает беспроводной интернет, это дает возможность в хорошую погоду проводить уроки на свежем воздухе.

А как в России?

В России также всё чаще обсуждаются новые концепции проектирования и методы организации пространства школ в России, отметил Михаил Беляков.

— Несколько лет назад наше бюро принимало участие в конкурсе «Постижение», посвященном данной теме в архитектуре. Создавая проект образовательного комплекса для детей, мы предложили ряд нетипичных идей, — рассказал глава мастерской NOOR Architects. — Так, в нем было предложено заменить часть школьного двора пространством, расположенным на эксплуатируемой кровле.

По словам московского архитектора, такое решение уже довольно давно практикуется в крупных городах Японии.

— Школа должна быть наполнена дизайном, находящим свое отражение в оборудовании, мебели, многообразии форм и размеров. По большому счету образовательный объект может сам являться учебным пособием, — рассказал Михаил Беляков. — Конфигурация здания, текстура поверхностей, инженерные системы формируют знания о технологиях, материалах и их назначении.

При этом эксперт отметил, что в большинстве случаев в России строительство школ финансируется за счет бюджетных средств, которые могут быть весьма ограниченными в зависимости от того или иного региона.

— Архитекторам часто приходится «втискиваться» не только в крайне ограниченные финансовые рамки, но и во временные, — отметил Михаил Беляков. — Оригинальность и даже функциональность поощряется в единичных случаях.

Ровно год назад в Новой Москве свои двери открыла школа для одаренных детей «Летово». Учебное здание школы-пансиона, где обучаются 2,1 тыс. детей, вмещает 40 классов, театральный зал-трансформер на 1 тыс. мест, ресурсный центр, научные лаборатории, огромную библиотеку, спортивные залы и 25-метровый бассейн. В коридорах школы есть розетки и USB-разъемы для зарядок. На территории образовательного комплекса расположены кампус для учеников, дома для педагогов и их семей, сосновый лес и река, оборудованы стадион, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха.

Необычна и образовательная модель школы «Летово». Она представляет собой своеобразный синтез учебных программ ведущих школ России, Великобритании, США, а также Скандинавии, Сингапура и Австралии. В школе нет единого расписания и классов: ученики делятся на параллели, они сами составляют свое расписание в зависимости от желаемой нагрузки. После уроков проходят дополнительные занятия и кружки по интересам.

Еще одна школа-гигант, рассчитанная на 261 тыс. учеников и построенная за счет средств горбюджета Москвы, открылась в прошлом году в Некрасовке. На первом этаже здания школы обустроили учебные классы, игровые комнаты для групп продленного дня, спальни, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии и столовую. На второй этаж поместили кабинет ИЗО, актовый зал с артистическими и кладовыми для костюмов, декораций, музыкальных инструментов. Здесь же построили большой спортивный зал.

На третьем расположились кабинеты иностранного языка, информатики, блок свободного творчества с помещением для занятий музыкой и фотокиностудией. Четвертый этаж отвели под кабинеты для учащихся старших классов, библиотеку и интернет-клуб.

В здании для удобства маломобильных учеников установили два лифта, пандусы и тактильные указатели.

Потребность растет

Всего, по данным московского департамента строительства, за предыдущие восемь лет за счет бюджета города в эксплуатацию введено 232 объекта образования на 62 620 мест. В прошлом году на строительство школ было выделено 4,06 млрд руб­лей. На эти средства построены пять школ и девять детских садов.

— За последние годы мы построили несколько сотен зданий для учреждений образования — это детские сады и школы. Однако потребность в них постоянно растет в связи с новым строительством и рождением новых москвичей, — заявлял ранее при осмотре одной из школ-новостроек на северо-западе столицы мэр Москвы Сергей Собянин. — Поэтому помимо вложений в содержание образования нужно строить новые здания.

Согласно планам столичного департамента строительства, в 2019–2022 годах за счет средств городского бюджета планируется строительство 26 дошкольных учреждений, а также 50 школ и блоков начальных классов на 28,3 тыс. мест и 26 детских садов на 6170 мест.