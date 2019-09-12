Снова в школу: завершено строительство крупнейшего в стране образовательного центра на 2500 учеников
11 новых школ и детских садов открылись в столице в День знаний. В школы, детсады и колледжи пошли более полутора миллионов дошкольников и школьников. Это на 33% больше, чем 10 лет назад.
До конца года в Москве в эксплуатацию будет введено семь объектов образования: пять детских садов и два комбинированных блока начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест в районах Южное Бутово и Куркино, сообщили «Известиям» в столичном департаменте строительства.
В сентябре на территории открытого акционерного московского общества «Завод им. И.А. Лихачёва» была введена в эксплуатацию уникальная школа на 2,5 тыс. мест. Она стала самой крупной в России, объединив под одной крышей не только образовательный комплекс, но и детский IT-парк. Современные школы приобретают все больше функций с увеличением числа трансформируемых помещений, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. По большому счету сегодня образовательный объект может сам являться учебным пособием, утверждают они.
Самая большая школа
Строительство нового образовательного комплекса на территории бывшего ЗИЛа завершилось в сентябре. Школа, рассчитанная на 2,5 тыс. человек, стала самой крупной в России. Ее оснастили современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников, рассказал «Известиям» руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.
Четырехэтажное здание разделено на блоки начальной, основной и старшей школ, а также культурно-спортивную зону. Из учебного центра дети смогут попасть в жилой комплекс по соседству по специальному переходу, не выходя на проезжую часть.
В экспериментальном учебном центре оборудованы специализированные классы естественных наук, лекционная аудитория на 70 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда. В компьютерных классах школы установлены интерактивные панели с проектором, а также сформированы мобильные комплекты оборудования (ноутбуки, планшеты).
В школе планируется проводить занятия по одному из самых востребованных направлений технического творчества — робототехнике, которое совмещает инжиниринг, искусство и математику. В современной учебной лаборатории ребята смогут собрать простейшие медицинские приборы, которые измеряют биологические сигналы организма: биоэлектрическую активность сердца, головного мозга, мышечную активность.
Для удобства учащихся в столовой открыты сразу два обеденных зала: для младшеклассников — на 400 мест и для старшеклассников — на 800. В группах продленного дня оборудованы универсальные комнаты — как для отдыха, так и для занятий, и сразу несколько спален.
В школе предусмотрены залы для гимнастики и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой и артистическими помещениями.
— Главной «фишкой» нового учебного заведения стал детский технопарк «Кванториум», в котором смогут заниматься не только ученики уникальной школы, но и дети из других школ, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обучение здесь будет проводиться по нескольким направлениям: естественные науки («Биоквантум»), робототехника и инженерно‐физические науки («Робоквантум»), IT-технологии («IT‐квантум»).
— В «Кванториуме» учащиеся получат возможность углубленно изучать естественные и инженерные науки, приобретут навыки в технических отраслях. Содержание и подача научной информации адаптированы для детей. В образовательных программах запланирована как групповая, так индивидуальная деятельность обучающихся, — пояснил «Известиям» Андрей Бочкарёв. — После уроков ученики смогут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности.
Из-за большой площади — почти 40 тыс. кв. м — и сложной конфигурации для школы-гиганта была разработана уникальная компьютерная система навигации. С ее помощью ученики, преподаватели и гости могут самостоятельно построить маршрут и без проблем найти нужный кабинет.
— Помещения спроектированы так, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по зданию. Например, в школе установлены лифты, нанесены визуальные и тактильные указатели, — уточнил руководитель столичного департамента строительства.
Зарубежный опыт
Создание сети общегосударственных школ стартовало еще в 20-е годы прошлого века. Тогда в архитектуре типового советского учебного учреждения преобладали рациональность, симметричность планировки, четкость разделения на функциональные секции и блоки, оборудование классов по одной стороне просторных коридоров, пояснил «Известиям» руководитель мастерской NOOR Architects Михаил Беляков.
— Было создано несколько типовых проектов школ высотой от двух до четырех этажей, — отметил эксперт. — Принципы организации пространства в них во многом сохранились до сих пор.
Однако, по словам архитектора, во всем мире типология образовательных учреждений развивалась параллельно с общими архитектурными тенденциями.
В погоне за званием лучшего многие учебные заведения нашли свои изюминки — причем не только в построении образовательного процесса, но и в проектировании самого здания.
Например, гимназия Ørestad в Копенгагене больше известна как «школа без стен»: снаружи здание представляет собой стеклянный куб, а внутри вместо стен установлены перегородки. По словам преподавателей, открытое пространство позволяет школьникам общаться друг с другом и вместе изучать интересные предметы. Именно этим и объясняется то, что учатся в этой гимназии только старшеклассники, которые уже определились с будущей профессией. В основном они получают знания в области медиа, массовых коммуникаций и современной культуры.
А вот Brightworks School в Сан-Франциско (США) построена в бывшем складском помещении, внутри которого создан отдельный сказочный мир с крепостями, замками и театрами. Школьники здесь могут спокойно «играть» с огнем, бегать и кричать, рисовать на стенах и мебели, разбирать и собирать холодильники, стиральные машины и утюги.
Carpe Diem School в Южной Каролине больше напоминает офис формата open space: здесь обустроено 300 небольших кабинетов с компьютерами и всем необходимым для учебного процесса. Причём каждому ученику — свое рабочее место.
Необычное архитектурное решение нашли в китайской провинции Чжэцзян. На крыше школы разместили огромный спортзал на открытом воздухе, а по всему периметру здания обустроили беговые дорожки с резиновым покрытием и установили тренажеры. Каждая лестница разделена на три части: для тех, кто спешит, для тех, кто идет спокойно, и для тех, кто пишет на ходу SMS. Еще на ступенях этой необычной китайской школы можно найти математические и физические формулы.
Финская школа Enter-Sipoo построена по принципу павильона и имеет Г-образную форму. Ее фасад полностью сделан из стекла, чтобы школьники и преподаватели могли наблюдать, что происходит снаружи. Внутри комплекса разбиты два сада, где работает беспроводной интернет, это дает возможность в хорошую погоду проводить уроки на свежем воздухе.
А как в России?
В России также всё чаще обсуждаются новые концепции проектирования и методы организации пространства школ в России, отметил Михаил Беляков.
— Несколько лет назад наше бюро принимало участие в конкурсе «Постижение», посвященном данной теме в архитектуре. Создавая проект образовательного комплекса для детей, мы предложили ряд нетипичных идей, — рассказал глава мастерской NOOR Architects. — Так, в нем было предложено заменить часть школьного двора пространством, расположенным на эксплуатируемой кровле.
По словам московского архитектора, такое решение уже довольно давно практикуется в крупных городах Японии.
— Школа должна быть наполнена дизайном, находящим свое отражение в оборудовании, мебели, многообразии форм и размеров. По большому счету образовательный объект может сам являться учебным пособием, — рассказал Михаил Беляков. — Конфигурация здания, текстура поверхностей, инженерные системы формируют знания о технологиях, материалах и их назначении.
При этом эксперт отметил, что в большинстве случаев в России строительство школ финансируется за счет бюджетных средств, которые могут быть весьма ограниченными в зависимости от того или иного региона.
— Архитекторам часто приходится «втискиваться» не только в крайне ограниченные финансовые рамки, но и во временные, — отметил Михаил Беляков. — Оригинальность и даже функциональность поощряется в единичных случаях.
Ровно год назад в Новой Москве свои двери открыла школа для одаренных детей «Летово». Учебное здание школы-пансиона, где обучаются 2,1 тыс. детей, вмещает 40 классов, театральный зал-трансформер на 1 тыс. мест, ресурсный центр, научные лаборатории, огромную библиотеку, спортивные залы и 25-метровый бассейн. В коридорах школы есть розетки и USB-разъемы для зарядок. На территории образовательного комплекса расположены кампус для учеников, дома для педагогов и их семей, сосновый лес и река, оборудованы стадион, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха.
Необычна и образовательная модель школы «Летово». Она представляет собой своеобразный синтез учебных программ ведущих школ России, Великобритании, США, а также Скандинавии, Сингапура и Австралии. В школе нет единого расписания и классов: ученики делятся на параллели, они сами составляют свое расписание в зависимости от желаемой нагрузки. После уроков проходят дополнительные занятия и кружки по интересам.
Еще одна школа-гигант, рассчитанная на 261 тыс. учеников и построенная за счет средств горбюджета Москвы, открылась в прошлом году в Некрасовке. На первом этаже здания школы обустроили учебные классы, игровые комнаты для групп продленного дня, спальни, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии и столовую. На второй этаж поместили кабинет ИЗО, актовый зал с артистическими и кладовыми для костюмов, декораций, музыкальных инструментов. Здесь же построили большой спортивный зал.
На третьем расположились кабинеты иностранного языка, информатики, блок свободного творчества с помещением для занятий музыкой и фотокиностудией. Четвертый этаж отвели под кабинеты для учащихся старших классов, библиотеку и интернет-клуб.
В здании для удобства маломобильных учеников установили два лифта, пандусы и тактильные указатели.
Потребность растет
Всего, по данным московского департамента строительства, за предыдущие восемь лет за счет бюджета города в эксплуатацию введено 232 объекта образования на 62 620 мест. В прошлом году на строительство школ было выделено 4,06 млрд рублей. На эти средства построены пять школ и девять детских садов.
— За последние годы мы построили несколько сотен зданий для учреждений образования — это детские сады и школы. Однако потребность в них постоянно растет в связи с новым строительством и рождением новых москвичей, — заявлял ранее при осмотре одной из школ-новостроек на северо-западе столицы мэр Москвы Сергей Собянин. — Поэтому помимо вложений в содержание образования нужно строить новые здания.
Согласно планам столичного департамента строительства, в 2019–2022 годах за счет средств городского бюджета планируется строительство 26 дошкольных учреждений, а также 50 школ и блоков начальных классов на 28,3 тыс. мест и 26 детских садов на 6170 мест.