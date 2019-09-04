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Пятерка за концессию: бизнес может помочь решить проблему нехватки мест в школах

Вице-президент ГК «Просвещение» — о частных инвестициях в государственное образование
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Образовательный комплекс почти на 5 тыс. мест планируется создать в Центральной России в рамках концессионного проекта. В его реализации примет участие группа компаний «Просвещение». О частных инвестициях в государственные школы МИЦ «Известия» рассказал вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

— Каковы на сегодняшний день предпосылки для частных инвестиций в образование?

— Говоря об предпосылках инвестиций в образование, нужно акцентировать внимание на вложениях в создание образовательных организаций, потому что у нас государством гарантировано бесплатное образование в общеобразовательных школах. Речь идет о привлечении капитала именно в создание учреждений, которые должны быть по умолчанию государственными.

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Главная предпосылка — это достаточно большая потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях в регионах. Сегодня, по разным оценкам, чтобы полностью удовлетворить потребность в новых местах, в России должно быть открыто порядка 2–2,5 тыс. школ.

— Предположим, бизнес решился на инвестиции и построил школу на свои деньги. Что дальше?

— Дальше школа, если речь идет о частном инвесторе, передается в управление публичному партнеру. Мы как концессионеры в данном случае обязаны оказывать услуги на базе образовательного учреждения. Нужно подчеркнуть, что мы и концессионер, и профессиональная организация в области образования, уже имеем опыт предоставления таких услуг для школьников.

— Есть ли уже работающие концессионные проекты в сфере образования?

— У нас есть несколько кейсов, сейчас я могу сказать только о проектах в области детского отдыха. Буквально через несколько недель мы анонсируем первый концессионный проект группы по созданию общеобразовательных организаций в крупном регионе Центральной России — пока я не могу приоткрыть завесу тайны.

Могу только рассказать, что это будет объект почти на 5 тыс. мест. И это будет уникальное решение не только в российской, но и, возможно, мировой практике. Таких больших образовательных комплексов — единицы.

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