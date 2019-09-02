Краснодарская школа набрала первые классы от А до Ш

Новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов. Из 100 классов этой школы 24 — первые, от А до Ш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Краснодара Евгения Первышова, который выступил на открытии образовательного учреждения.

Из-за большого количества детей торжественные линейки провели четыре раза.

Издание «Кубанские новости» уточняет, что побившая рекорд по количеству первых классов школа — № 104. Это учебное заведение — филиал 11-й школы, позднее оно станет самостоятельным, говорится в сообщении на сайте администрации и городской думы Краснодара. В школе планируется обучение 3 тыс. человек.

По словам Первышова, в Московском микрорайоне города заработала еще одна школа на 1550 учащихся. Целью администрации города является строительство большего числа школ, чтобы не ставить «алфавитные» рекорды.

Помимо вышеперечисленных школ, всего в этой части города за небольшой отрезок времени заработали фактически две новые: в 2017 году — новый корпус школы № 66, а в 2018 году — образовательная организация на 1550 мест в Губернском микрорайоне.