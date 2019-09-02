Новая школа на 1100 учеников открылась в Обнинске

В Обнинске (Калужская область) в 55-м микрорайоне состоялось торжественное открытие новой школы. В празднике приняли участие губернатор региона Анатолий Артамонов и министр образования и науки области Александр Аникеев.

В новой трехэтажной школе предусмотрели просторные классы, пищеблок с обеденным залом на 320 человек, актовый зал, три спортивных зала, медпункт. Для уроков технологии оборудованы швейный цех, кабинет домоводства и класс со станками, сообщает газета «Весть».

На пришкольной территории разместили спортплощадки, футбольное поле, теннисный корт, гимнастические площадки для младших классов. Кроме того, здесь разместили теплицу и оборудовали учебно-опытные зоны для занятий по биологии.

Новая школа рассчитана на 1100 учеников. Сейчас сформированы 33 класса, в которых будут учиться 1002 ребенка.