Крымские школы приняли 23,7 тыс. первоклассников в этом году

Школы Республики Крым в этом году приняли в первые классы 23,7 тыс. детей. Об этом ИА «Крыминформ» сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.

По информации ведомства, в новом учебном году в школах республики будет учиться 208 тыс. детей. Из них почти 10 тыс. ребят — одиннадцатиклассники.

В министерстве отметили, что третий год подряд в республике устанавливается многолетний рекорд по количеству поступающих в школу детей. В 2018 году было 23076 первоклассников, а в 2017 году — 22,5 тыс. малышей.

19 августа стало известно, что в российских школах хотят ограничить использование мобильных телефонов. При этом новые правила могут коснуться не только учащихся, но и педагогов.