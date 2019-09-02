Школа открылась в Томске после капремонта

В Томске завершился капитальный ремонт школы № 53. Торжественное открытие состоялось в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, строители расширили лестничные пролеты и перенесли вход в здание в центральную часть. Это позволило оборудовать отдельные гардеробы для младших и старших классов, а также создать просторный холл, пишет РИА «Томск».

Стоимость работ составила 182 млн рублей. На пришкольной территории оборудовали футбольное поле с беговыми дорожками, установили тренажеры, отремонтировали покрытие баскетбольной площадки, снесли аварийные деревья. По периметру и внутри здания установили 45 видеокамер.

На базе школы был открыт профильный класс Национального исследовательского томского политехнического университета и будет вестись углубленная подготовка по техническим дисциплинам.

Капремонт школы стартовал в 2018 году. Ученики были перераспределены в школы № 36, 37 и 38.