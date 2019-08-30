Новый учебный блок на 525 мест построят в Иркутске

В Иркутске началось строительство нового учебного блока для школы № 14. В трехэтажном здании смогут учиться 525 детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В современном здании планируют разместить начальную школу. Проектом предусмотрены учебные классы, залы для занятий музыкой, спортом, игровая комната, столовая, актовый зал и другие помещения, пишет ИА IrkutskMedia.

Мэр города Дмитрий Бердников посетил стройплощадку и отметил, что учебный блок для школы № 14 позволит перевести детей на односменный режим обучения. В будущем планируется возвести такие блоки для школ № 53, 57, 75, 76 и гимназии № 44.

Глава города также напомнил, что 1 сентября учеников примет новая школа в микрорайоне Лесной и учебный блок гимназии № 25.