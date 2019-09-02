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Медведев удивился наличию в одной из школ Татарстана первого класса М

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 2 сентября, заявил, что численность классов в российских школах должна быть оптимальной для образовательного процесса. Так он прокомментировал наличие в одной из школ Татарстана класса М.

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В ходе селекторного совещания по строительству образовательных организаций в рамках нацпроектов Медведев пообщался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает «Интерфакс». Тот доложил, что в одной из новых школ республики насчитывается 11 первых классов.

«То, что вы сказали, — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1«М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, Б, В, Г. Но вот Л — это интересно», — сказал Медведев.

Выслушав доклады участников совещания, премьер поинтересовался, какова средняя наполняемость первых классов в российских школах. В ответ назвали диапазон от 26 до 30 человек.

«У класса, конечно, должен быть разумный размер», — сказал Медведев.

Ранее 2 сентября сообщалось, что новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов. Из 100 классов этой школы 24 — первые, от А до Ш.

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