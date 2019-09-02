В Москве открыли IT-классы в 35 школах

В новом учебном году в 35 московских школах открылись профильные IT-классы. Об этом 2 сентября рассказал столичный мэр Сергей Собянин во время помещения школы №1560 «Лидер» в районе Хорошево-Мневники.

«Москва активно занимается предпрофессиональным образованием. Во многих школах созданы медицинские классы, инженерные, академические классы. В этом году особенность — созданы 35 IT-классов, которые готовят специалистов в информационных технологиях, в различных областях этой сферы, которые чрезвычайно востребованы и для города, и для страны», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, профильные классы создавались совместно с ведущими столичными вузами и высокотехнологичными компаниями. На занятиях дети будут получать навыки в программировании, робототехнике, работе с большими данными, элементами искусственного интеллекта, IT-безопасности. По результатам конкурсного отбора для обучения в IT-классах зачислено 1036 учащихся, уточняет сайт kp.ru.

Отмечается, что во всех школах преподаватели прослушали курс «Методика и лучшие практики преподавания теоретической информатики и основ программирования на углубленном уровне в IT-классах московских школ». В сентябре–декабре специалисты ИТМО планируют реализовать еще восемь программ повышения квалификации для учителей, пишет «Москва 24».

Ранее 2 сентября сообщалось, что свыше 520 тыс. школьников бесплатно посетили музеи Москвы.