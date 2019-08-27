Глава ФАС не увидел необходимости в ужесточении наказаний для IT-компаний

В Федеральной антимонопольной службе России не видят необходимости в ужесточении наказаний для IT-компаний. Как сообщил в интервью «РИА Новости» во вторник, 27 августа, глава ФАС Игорь Артемьев, необходимо уточнять определения правонарушений.

«Определения нарушений изменятся с учетом новых технологий и новых недобросовестных практик в области современных технологий», — объяснил Артемьев такую необходимость.

По его словам, задача ведомства — «дать правильный ответ на вопрос, в чем заключаются угрозы цифрового мира», а не в ужесточении наказаний.

24 июля ФАС оштрафовала Google за рекламу по написанию дипломных работ. Штраф составил 100 тыс. рублей. Ранее, 18 июля, Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию на 700 тыс. рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи.