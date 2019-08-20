ФАС оштрафовала CNN на 200 тыс. рублей из-за громкой рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение установленного рекламным законодательством уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.

«19 августа 2019 года ФАС России привлекла к административной ответственности ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале», — говорится на сайте ФАС.

Отмечается, что ведомство зафиксировало в эфире телеканала случаи, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи до 9,6 децибела при допустимых 1,5 децибела. Согласно закону «О рекламе», за такое правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

24 июля сообщалось, что американская компания Google получила штраф от ФАС за рекламу по написанию дипломных работ.