Прямой эфир

ФАС оштрафовала CNN на 200 тыс. рублей из-за громкой рекламы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение установленного рекламным законодательством уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.

Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Заработок сотрудникам смогут перечислять с помощью системы быстрых платежей ЦБ

«19 августа 2019 года ФАС России привлекла к административной ответственности ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале», — говорится на сайте ФАС.

Отмечается, что ведомство зафиксировало в эфире телеканала случаи, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи до 9,6 децибела при допустимых 1,5 децибела. Согласно закону «О рекламе», за такое правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

24 июля сообщалось, что американская компания Google получила штраф от ФАС за рекламу по написанию дипломных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАР поддержала условие освобождения водителей от штрафов
В Совфеде оценили возможность введения штрафов за перекуры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019