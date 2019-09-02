Медведев протестировал позволяющий видеть скелет человека VR-шлем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил IT-колледж в подмосковном Красногорске, созданный совместно с компанией «Ростелеком». В ходе визита главу кабмина сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает в понедельник, 2 сентября, «РИА Новости».

О деятельности колледжа гостям рассказывал его директор Сергей Демин. В ходе визита Медведев осмотрел учебные кабинеты и лаборатории. В кабинете разработки виртуальной и дополненной реальности премьер-министр протестировал шлем виртуальной реальности, надев который пользователь видит скелет человека и может изучать работу костей и мышечной системы.

Также студенты рассказали председателю правительства о разработке системы «умный дом». В ходе визита в колледж Медведев позитивно оценил и тот факт, что у учащихся колледжа сразу есть перспективы трудоустройства.

На прощание он сфотографировался со студентами третьего курса на память и пожелал им хорошей учебы.

11 августа стало известно, что Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.

В список введут специальности «Монтажник оборудования мобильной связи», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».