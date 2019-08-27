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Экономист оценил данные о миллионах россиян в «квалификационной яме»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников скептически оценил данные о том, что почти 34 млн человек в России оказались в так называемой «квалификационной яме». Речь идет об условиях, когда знания и навыки работников избыточны или, напротив, недостаточны для выполняемой работы.

Ранее соответствующую статистику озвучил партнер компании BCG Антон Степаненко в ходе Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. По словам эксперта, каждый работодатель сталкивается сегодня с проблемой поиска специалистов с необходимыми квалификациями и эта проблема имеет глобальный характер на рынке труда.

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«Все подобные оценки весьма условны. Сам рынок труда устроен таким образом, что полного соответствия между имеющейся у человека квалификацией и имеющейся у него работой в принципе никогда быть не может», — сказал Капелюшников.

При этом неважно получены ли данные на основе самооценок или нет, добавил экономист. При этом он допустил, что подобные рейтинги могут представлять исследовательский интерес.

«Возможно, они что-то говорят о проблемах, связанных с системой образования, но от этих оценок до практических советов и изменений в системе образования или в системе подготовки работников очень далеко», — заключил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ.

Как сообщалось 23 июля, почти половина российских специалистов по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средним специальным образованием (43%).

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