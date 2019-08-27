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Почти 34 млн россиян попали в квалификационную яму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Исследователи выяснили, сколько россиян находятся в квалификационной яме — условиях, когда их знания и навыки избыточны или, напротив, недостаточны для выполняемой работы. Как сообщает ТАСС, в таком положении оказались почти 34 млн граждан.

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Соответствующую статистику озвучил партнер компании BCG Антон Степаненко в ходе Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. По словам эксперта, каждый работодатель сталкивается сегодня с проблемой поиска специалистов с необходимыми квалификациями, и эта проблема имеет глобальный характер на рынке труда.

«По всему миру 1,3 млрд работников подвержены сейчас проблеме квалификационной ямы <...>. Это очень большая цифра, очень большое неэффективное распределение человеческого капитала», — отметил Степаненко.

Как уточняет «Газета.ру», это 23% работников по всему миру.

Эксперт добавил, что общие потери мирового ВВП из-за квалификационной ямы каждый год составляют не менее $5 трлн. Это не меньше 6% мирового ВВП, и цифра продолжает расти.

Как сообщалось 23 июля, почти половина российских специалистов по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средним специальным образованием (43%).

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