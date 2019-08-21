Прямой эфир

В России вырос спрос на курьеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок труда и выяснили, что за год потребность в пеших курьерах среди российских работодателей возросла на 10%, а на водителей-курьеров — на 3%.

Отмечается, что работа пеших курьеров наиболее востребована у соискателей в Иркутске, средняя зарплата на этой позиции за год выросла на 13% и достигла 28,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте по интересу к работе курьером оказался Краснодар (29,4 рублей в месяц), на третьем — Ульяновск (24,2 рублей в месяц), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 21 августа.

Первое место по среднему размеру зарплаты пеших курьеров занимает Москва — 46,9 тыс. рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург — 40,1 тыс. рублей. Пермь продемонстрировала наибольшую динамику за год среди 23 крупнейших городов: зарплаты здесь выросли на 19% до 26,9 тыс. рублей.

Что касается курьеров на автомобилях или мопедах, то лидером по зарплате тоже оказалась Москва. За год их средний оклад вырос на 2% и составил 67,9 тыс. рублей в месяц. Петербург на втором месте — 60,3 тыс. рублей. На третьем месте Челябинск, где отмечен наиболее высокий рост зарплат (+17% за год), водители-курьеры здесь могут заработать в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц.

В начале августа портал «Авито Работа» опубликовал данные опроса, согласно которым почти треть россиян готовы сменить место жительства ради удачного трудоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Названа доля живущих «от зарплаты до зарплаты» россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019