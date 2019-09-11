Ценный урок: как меняются российские школы и что их ждет

В Москве завершился международный форум «Город образования». В этом году в нем приняли участие более 150 тыс. человек. Это не только педагоги, родители и эксперты образовательной сферы, но и ученые, разработчики инновационных технологий и предприниматели. Вместе они обсуждали, чему и как учить в XXI веке, с какими вызовами сталкивается современное образование и что с ним будет дальше. Подробности — в материале «Известий».

Масштабно

Форум, организованный департаментом образования Москвы, прошел в столице в третий раз. Девиз этого года — «Город, который учит и учится». Главной темой стали новейшие технологии и практики, интегрированные в образование из городской среды. На форум съехались делегации из ОАЭ, Китая, Великобритании, Бразилии, Израиля, Ирана, Финляндии, Германии, Латвии — всего из 50 стран. Кроме того, в событии приняли участие эксперты из 80 регионов России.

На форуме представили инновационные проекты и технологии. В первую очередь столичные. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина подчеркнул, что первостепенная цель — повышение качества знаний выпускников школ. Для этого, добавил он, необходимо использовать все педагогические приемы и опираться на мотивацию детей.

«У любого нормального ребенка есть мечта, и наша задача — научить его реализовывать мечту, а не ждать, когда она сама осуществится. Нам надо бояться не самостоятельности детей. Мы должны научить их жить во взрослом мире без нас. Мы внимательно присматриваемся к опыту зарубежных коллег и других городов России, и я уверен, что перед ними стоят примерно те же задачи. У каждого из нас есть свои эффективные способы решения», — сказал он.

Продвинуто

Участники форума отметили высокое качество столичной системы образования и изменения, которые произошли в ней в последние два года.

Прежде всего речь идет о «Московской электронной школе» — проекте столичного департамента образования. Проект подразумевает сочетание традиционного обучения и цифровых технологий. В каждом столичном учреждении создаются высокотехнологичные классы, где вместо досок — электронные панели, а вместо учебников — планшеты. Школы оснащены всем необходимым оборудованием.

При этом все ученики, учителя и родители находятся в едином пространстве и могут взаимодействовать друг с другом на одной площадке. Мамы и папы, к примеру, узнают об успеваемости детей из электронных дневников, педагоги могут обмениваться сценариями уроков и методиками, школьники находят домашние задания и материалы для самостоятельной работы. Сейчас электронная библиотека «Московской электронной школы» доступна пользователям по всему миру.

«Результаты московских учеников всегда вызывают неподдельный интерес у российских и зарубежных коллег, и количество гостей и участников деловой программы форума это подтверждает. Мы готовы делиться с коллегами опытом и постоянно делаем это и за рамками форума, активно поддерживаем общение с зарубежными коллегами. Всё, чем может гордиться Москва в сфере образования, мы презентуем на форуме и с радостью поможем интегрировать любые практики. В свою очередь, мы стараемся аккумулировать лучший опыт наших российских и зарубежных коллег, изучая те технологии, которые могут быть полезны для образовательной среды Москвы», — рассказал программный директор «Города образования», директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Большой интерес у иностранных коллег вызывают и предпрофессиональные классы в столичных школах. В проекте участвуют колледжи, вузы и высокотехнологичные предприятия: совместно они создают для старшеклассников пространство, в котором можно ознакомиться с той или иной профессией и получить более глубокие знания для подготовки к поступлению в вуз. Это, к примеру, медицинские, инженерные, ИТ и академические классы.

Участник форума британский журналист и директор портала UKEdChat Колин Хилл назвал себя большим поклонником московской системы образования и подчеркнул, что она заостряет внимание не только на предметном обучении, но и развитии критического и стратегического мышления детей.

«Технологии и обучающие практики, которые используются в московских школах, помогают детям научиться распознавать свои сильные и слабые стороны, уверенно формулировать цели и определять планы на будущее. Интерактивное обучение, которое очень развито в Москве и реализовано в электронных онлайн-проектах, дает те самые гибкие компетенции, которые так необходимы для жизни в XXI веке», — отметил он.

Перспективно

К обсуждению предпрофессиональных классов в московских вузах подключились многие участники форума. Этой теме посвятили большую панельную дискуссию. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков рассказал, что в этом году академические классы открываются еще в семи регионах страны.

«Это успешный старт проекта, у которого есть будущее. И мы точно можем его масштабировать без снижения уровня качества отбора и подготовки учащихся. За шесть лет российская наука ждет 35 тыс. новых исследователей. Это те, кто сегодня учится в вузах и старших классах. Наши университеты готовы обеспечивать высокий уровень образования, а научные институты — вести научно-методическое сопровождение развития лучших академических практик. Уверен, что в московских школах есть ребята, которые в этом заинтересованы», — пояснил министр.

Проект предпрофессиональных классов направлен на индивидуальный подход. Он учитывает склонности и способности каждого ребенка. К тому же школы, в которых реализуется программа, расположены во всех округах Москвы и для всех доступны. Об успехе проекта свидетельствуют результаты школьных конкурсов. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады – 2018/19 московские дети завоевали 946 дипломов — почти в 3,5 раза больше, чем в 2010 году.

В этом году появился еще один уникальный проект — ИТ-классы. Их поддерживают частные и государственные высокотехнологичные компании, например «Яндекс».

«Мы поможем в работе ИТ-классов: будем приглашать ребят к себе на лекции, экскурсии, потом у нас будут модули по нашей тематике, которую будут проходить в школах, будем учить учителей. ИТ-специалисты очень востребованы сегодня. В нашей компании у нас набор по несколько тысяч специалистов в год, и все они нам нужны», — рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что создание ИТ-классов позволит московским школьникам освоить и практически применять знания по основам моделирования бизнес-процессов, архитектуре информационных систем, созданию искусственного интеллекта, средствам защиты информационных систем, методам криптографии и другим актуальным направлениям.

«Школьники смогут сделать осознанный выбор будущей профессии, а ИТ-компании — создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе», — добавил он.

На форуме также обсуждали развитие и перспективы дошкольного и вузовского образования, беседовали о разных моделях обучения и педагогических подходах, дискутировали об организации образовательных экосистем.