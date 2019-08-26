Впереди науки всей: представлены программы центров мирового уровня

На 26 августа запланировано первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника российского президента Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. На нем представят программы деятельности пяти пилотных НОЦ. «Известия» заранее ознакомились со специализациями центров, которые будут размещены в Тюменской, Кемеровской, Белгородской, Пермской и Нижегородской областях.

Усиление сильного

— Проект НОЦ является всероссийским, — пояснил «Известиям» министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. — Согласно нацпроекту мы должны создать пять центров в 2019 году, пять — в 2020-м и еще пять — в 2021-м. Однако правительство предложило не ограничиваться данным показателем. Любой субъект страны может инициировать работу по созданию НОЦ у себя и пройти региональный этап, на котором будут четко определены целевые фокусы, состоится диалог партнеров (индустриальных компаний, университетов, представителей науки), будет определено, какие проекты могут быть подготовлены и какой вклад они внесут в развитие региона, университета и так далее.

Губернаторы пяти пилотных регионов уже прибыли в Москву для презентации проектов своих НОЦ. Каждый субъект задействовал свои лучшие научные и промышленные силы для того, чтобы договориться о совместном создании новых учреждений. Согласно идее нацпроекта «Наука» за несколько лет эти центры должны выйти на самый высокий уровень по своим направлениям.

Специализация центров предполагает «усиление уже сильного». Так, НОЦ Тюменской области займется развитием нефтегазовой отрасли. В Пермском крае в приоритете — горное дело, машиностроение, химическая промышленность, робототехника, интеллектуальный мониторинг и экобезопасность в области недропользования. Ученые Нижегородской области сосредоточатся на суперкомпьютерном моделировании, геофизике, геологии и генетике. В Кемеровской области сделан акцент на восстановлении промышленных территорий, а также усилении позиций по медицинскому направлению: предполагается создание новых иммунопрепаратов, оборудования и медикаментов для кардиохирургии. В Белгородской области основными направлениями выбраны биотехнологии, селекционно-генетические исследования, разработки в области здорового питания и сквозные инжиниринговые технологии.

— В конечном счете создание НОЦ не является самоцелью — это инструмент, — сообщил Михаил Котюков. — Он нужен для того, чтобы научные идеи, зарождающиеся в центре, в университете, могли переходить в экономику. Для этого требуется, чтобы предприятия участвовали в обсуждении, в постановке задач, которые могут быть разными. Это и исследования мирового уровня, и важные вопросы жизнеобеспечения в регионе — они могут быть не самыми прорывными, но иметь для региона судьбоносное значение. От такой тесной кооперации выиграют все.

Пятеро смелых

Создание Тюменского, или Западно-Сибирского, межрегионального НОЦ инициировано губернаторами Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Кроме цифровой трансформации нефтегазовой индустрии предполагается развивать тему человека в Арктике, биологической безопасности, животных и растений, а также индивидуальных образовательных траекторий.





В рамках этого НОЦ планируется открыть пять новых структур: центр по биологической безопасности, специалисты которого смогут работать с микроорганизмами самого высокого класса патогенности; центр технологического моделирования, нацеленный на решение задач предиктивной аналитики «Цифровой керн»; центр системной инженерии; лаборатория «Комплексное изучение Арктики» (совместно с НИУ «Высшая школа экономики») и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, токсиколого-генетического и ихтиологического исследования рек Обь-Иртышского бассейна.

Нижегородский НОЦ, кроме развития уже имеющихся в регионе сильных научных направлений, сосредоточился на образовательной деятельности. В ближайшие годы в регионе построят международный студенческий кампус (на территории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского); Национальный университет производительности (три модуля общей площадью 35,5 тыс. кв. м: учебный корпус, инфраструктура размещения и досуга, конгрессно-выставочный модуль), а также центр развития компетенций (его задача — осуществлять подготовку руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий, начинающих исследователей, а также руководителей и заместителей руководителей научных организаций).

Белгородский НОЦ предполагает обзавестись сразу 15 новыми структурами. Это — НИИ геномной селекции на базе НИУ «БелГУ» (совместно с ГК «Агро-Белогорье) с центром коллективного пользования научным оборудованием, лаборатория семеноводства и растениеводства, центр агропромышленного инжиниринга и развития сквозных технологий на базе БГТУ им. В.Г. Шухова, агробиотехнопарк на базе Белгородского ГАУ, лаборатория интеллектуальных систем управления в АПК на базе СТИ НИТУ «МИСиС». А также экспериментальный цех для твердофазной ферментации соевого шрота, производственный участок и лаборатория аддитивных технологий на базе ГК «ЭФКО», опытный участок биоматериалов для ветеринарии, ферма кроликоматок совместно с Белгородским ГАУ на базе ОЭЗ «ВладМиВа», завод по производству аминокислоты треонин на базе ЗАО «Завод Премиксов № 1» и завод по производству протеиновой муки на базе ООО «Агротрейдер» (совместно с БГТУ им. В.Г. Шухова).

Кемеровский НОЦ вложит свои компетенции и средства в создание пяти новых структур. Это центр доклинических исследований ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»; лаборатория термических методов в онкологии; Институт цифры (в нем планируется выполнять фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования и разработки в области цифровой промышленности); центр исследований и развития «умных» городов, а также научно-исследовательская лаборатория молекулярно-генетических исследований микробиоты биологических объектов (на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии).

В Пермской области планируется строительство 10 объектов. Это — центр нефти и газа, центр минерального сырья (камея), Центр химических технологий и экобиотехнологий, центр инновационного машиностроения ТЭК, научно-образовательный центр в г. Когалым, инженерно-научный полигон SIIM Well, центр хранения и центр исследований керна, центр компетенций передовых производственных технологий, многофункциональный студенческий городок и аналог центра «Сириус» для детей.