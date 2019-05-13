Раскинуть с умом: выделены средства на создание 15 научных центров

Правительство утвердило меры господдержки научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта «Наука». К 2021 году должно быть сформировано не менее 15 таких центров, которые объединят ведущие университеты и научные организации с компаниями, работающими в реальном секторе экономики. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев — об этом он объявил во время совещания с вице-премьерами.

В рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука» предусмотрено создание в 2019 году пяти пилотных НОЦ, а к 2021 году их число должно возрасти до 15. По словам Дмитрия Медведева, задача правительства — такие центры поддержать.

— Это не должна быть очередная игра во всякие корпоративные структуры, которые каким-то образом создаются, кто-то что-то на этом получает… Это должны быть центры мирового уровня, — заметил председатель правительства. — Поэтому я просил бы самым внимательным образом следить за тем, как эти процессы идут. Решения правильные, но главное, чтобы туда приехали настоящие учёные или же местные кадры использовались в полном объёме. А если местных кадров не хватает, то столичные кадры использовались, столичные специалисты приезжали. Только в таком случае это даст эффект, на который мы рассчитываем.

Инициаторами создания глобальных научных центров должны стать регионы. Правительство будет ежегодно утверждать список победителей конкурсного отбора для последующего предоставления господдержки, список получателей и размеры предоставляемых им грантов, которые будут определяться отдельным советом.

В 2019 году господдержку окажут первым пяти научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях без конкурсного отбора. Эти регионы были определены по итогам послания президента Федеральному Собранию, которое Владимир Путин огласил в феврале.

В 2020 и 2021 годах Минобрнауки будет проводить конкурсные отборы НОЦ и финансировать выплаты грантов. Из бюджета на поддержку центров выделят 8,6 млрд рублей, ещё 35 млрд рублей направят из внебюджетных источников, сообщила на совещании у главы кабмина вице-премьер Татьяна Голикова.

— То есть в большей степени здесь расчёт на то, что реальный бизнес будет заинтересован в этом проекте и тоже будет вкладывать финансовые ресурсы, — сказала она.

По словам Татьяны Голиковой, направления деятельности НОЦ должны строго соответствовать приоритетам Стратегии научно-технологического развития. Пять уже отобранных центров охватывают сельское хозяйство, энергетику, машиностроение, химические и ядерные, включая медицинские, технологии, биологическую безопасность животных, растений и человека.

Создание НОЦ, считает вице-премьер, поможет удержать молодых ученых там, где они родились и получили образование. Научные организации и вузы получат возможность коммерциализации результатов научных исследований, в том числе создания новых малых инновационных предприятий, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов в науку.

Наконец, предприятия реального сектора экономики на основе результатов научных исследований получат новые конкурентоспособные технологии и подготовленные кадры.

В федеральном бюджете на ближайшие три года для реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» предусмотрены средства в размере 5,022 млрд рублей на 2019-й год, 11,429 млрд рублей на 2020-й год и 7,115 млрд рублей на 2021-й.