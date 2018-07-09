Молодые ученые получат более 2,2 млрд рублей

816 молодых ученых со всей России в этом году стали победителями конкурсов Президентской программы исследовательских проектов. Ее проводит Российский научный фонд. Теперь в течение двух лет 503 человека будут ежегодно получать на реализацию научных проектов по 1,5–2 млн рублей. 313 лидерам молодежных научных групп в течение трех лет будут выделять по 3–5 млн рублей. Исследования должны внести существенный вклад в развитие науки. Общая сумма, выделенная на все проекты в 2018 году, составила более 2,2 млрд рублей.

Как сообщили «Известиям» в Российском научном фонде (РНФ), для того, чтобы подать заявку на грант в рамках конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными», претендент должен был быть не старше 33 лет, но при этом уже защитившим кандидатскую диссертацию. Если ученый хотел переехать и проводить исследования в другом городе, сумма гранта увеличивалась на полмиллиона – с 1,5 млн до 2 млн рублей. Но только 17 из более чем 1,5 тыс. заявителей воспользовались этой возможностью.

Во втором конкурсе — «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» — приняли участие 1,2 тыс. кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет, из них 313 получили поддержку. Это ежегодное финансирование в рамках 3–5 млн рублей. Через три года у исследователей будет возможность вновь поучаствовать в специальном конкурсе на продление проектов и получить финансирование РНФ еще на два года. Для того чтобы получить эти средства, молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу, выступив в качестве руководителей.

— Объем финансирования и длительность проектов позволяют строить амбициозные планы, — сообщил «Известиям» Юрий Стебунов, победитель конкурса руководителей научных групп, сотрудник Московского физико-технического института. — Например, наш проект нацелен на разработку ультратонких многофункциональных материалов нового типа — метаповерхностей на основе гибридных графено-металлических наноструктур. Они нужны для создания высокочувствительных химических и биологических сенсоров, а также нейроимплантов, нейропротезов и нейрочипов.

Как пояснил ученый, гибридные метаповерхности на основе графена позволят эффективно контролировать и стимулировать нейроны одновременно, как с помощью оптических, так и электрических сигналов. Такие совместимые с организмом человека наноинтерфейсы станут основой для соединения мозга с компьютерными системами, как для управления роботизированными системами, так и взаимодействия с системами машинного обучения и искусственного интеллекта.

В РНФ отметили, что в целом по сравнению с прошлым годом количество поддержанных ими проектов увеличилось. Сами молодые ученые говорят, что для них это весьма привлекательная возможность осуществить задуманное и провести исследование самостоятельно, порой впервые возглавив научный коллектив.

— Это будет мой первый грант в качестве руководителя проекта. Для меня это уникальный шанс для роста и в научном, и в карьерном плане: первый шаг во «взрослый» научный мир после защиты кандидатской диссертации, – рассказала «Известиям» победитель президентской программы в конкурсе инициативных проектов, сотрудник Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Зинаида Осипова. Ее проект посвящен исследованию люминесценции, то есть свечения грибов. Это свойство может помочь при создании лекарств: по свечению можно будет понять, как действующее вещество распределяется по организму.

— Свечение грибов происходит за счет окисления молекулы люциферина на воздухе при катализе белком люциферазой. Эта реакция, как и другие аналогичные реакции люминесценции светлячков и морских организмов, может быть использована в биомедицинских исследованиях для разработки новых аналитических тест-систем, поиска лекарственных кандидатов и изучения важных процессов при исследовании различных заболеваний, — пояснила Зинаида Осипова.

Однако не всем ученым удается получить гранты после первой поданной заявки.

— Мне впервые удалось выиграть в конкурсе проектов РНФ. Мой проект получил поддержку с третьей попытки, — рассказала «Известиям» победитель конкурса инициативных проектов президентской программы, сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Оюна Кожевникова.

Она изучает, как аутофагия — процесс доставки частей клеток на утилизацию — влияет на развитие неизлечимой болезни глаз — возрастной макулярной дегенерации. Много пожилых людей теряет зрение именно в результате этой болезни.

— Нарушение процесса аутофагии приводит к накоплению поврежденных органелл и неработающих или токсических белков. Механизмы нарушения в сетчатке с возрастом и их вклад в развитие и прогрессию заболевания остаются слабо изученными. Имеющиеся результаты получены в основном на культурах клеток и противоречат друг другу. Мы полагаем, что на основании экспериментальных данных будет получена принципиально новая информация о вкладе аутофагии в развитие болезни, что позволит выявить возможные молекулярно-генетические мишени для поиска новых средств ее лечения и профилактики, — уточнила Оюна Кожевникова.

В основном проекты-победители связаны с физическими, химическими и инженерными науками. Исследований в области биологии, наук о Земле, гуманитарных, социальных, математических и сельскохозяйственных — меньше, однако, многие задачи, стоящие перед учеными, имеют междисциплинарный характер. Большинство получивших поддержку исследований направлено на получение новых знаний в сфере персонализированной медицины, цифровых технологий и ресурсосберегающей энергетики.

Президентская программа исследовательских проектов разработана по поручению главы государства для содействия формированию в России передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, и поддержки лучших российских ученых. Инициативой ее создания послужила встреча президента с исследователями — участниками программы «мегагрантов». Все проекты должны внести существенный вклад в развитие науки и создать задел для решения задач так называемых «больших вызовов», обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России.