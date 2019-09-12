Минпросвещения отреагировало на запрет посещение школы из-за стрижки

Министерство просвещения РФ считает недопустимым запрет на посещение занятий в школе из-за внешнего вида. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации агентства, министерство исходит из позиций, что внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля. Однако, в ведомстве также отметили «недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу».

Сообщается, что министерство образования Красноярского края направило предостережение школе Сосновоборска с требованием пересмотреть устав о школьной форме и внешнем виде учащихся. В одном из пунктов положения прописано о запрете на экстравагантные прически и яркий, неестественный цвет волос у школьников.

Ранее стало известно, что четвероклассник школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края пришtл в школу с причtской, как у футболиста Златана Ибрагимовича. Однако директор и завуч школы сочли прическу излишне вызывающей и заявили, что она противоречит уставу. Ребенку якобы даже угрожали отстранением от занятий.

Конфликт между учеником и администрацией школы привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Следователи намерены установить правомерность требований школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.