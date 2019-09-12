Школьника из Сибири затравили за прическу в стиле Ибрагимовича

Четвероклассник из Сосновоборска пришёл в школу с причёской, как у футболиста Златана Ибрагимовича. Мама сама выбрила ребёнку виски и обесцветила волосы. Учителя стиля man bun не оценили, мальчика пригрозили отстранить от занятий. За школьника вступились пользователи соцсетей, блогеры и звёзды шоу-бизнеса. В Сети набирает популярность хэштег #ProkhorNeedYourHelp. Златана Ибрагимовича просят заступиться за школьника. Пока шведский футболист никак не отреагировал на скандал. Зато конфликтом в сибирской школе заинтересовался Следственный комитет.