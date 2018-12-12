Пермским школьникам разрешили приходить на уроки с крашеными волосами

В школах Перми начнут терпимее относиться к внешнему виду учеников. Администрациям общеобразовательных учреждений теперь запрещено ограничивать права детей на самовыражение. Власти города утвердили рекомендации для внешнего вида учащихся и недопустимые формулировки в школьных правилах.

Как отмечает ИА «Ура.ру», отныне деловой стиль в одежде носит чисто рекомендательный характер. Учителям запрещено наказывать за длинные и окрашенные волосы, декоративный маникюр, пирсинг и вечерний макияж.

В региональном министерстве образования агентству сказали, что решение находится в компетенции департамента Перми. Но в этом ведомстве не смогли предоставить оперативный комментарий.

Внешний вид школьников стал одной из самых обсуждаемых тем после скандала с дочерью депутата пермской думы Надежды Агишевой. Подростка на день отстранили от занятий из-за окрашенных в розовый цвет волос.

Позже семью поддержали омбудсмен Пермского края, прокуратура и суд. Директора школы оштрафовали, а городском департаменте транспорта пообещали отменить неправомерные требования к внешнему виду учеников.