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Власти Ямала извинились за танец девушки на пилоне перед детьми на конкурсе

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Фото: Depositphotos
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Власти Ямала извинились перед горожанами за танец девушки на пилоне на молодежном конкурсе «Звезда Ямала» в Новом Уренгое.

10 декабря сообщалось, что жителей города возмутило выступление танцовщицы на пилоне перед несовершеннолетними на конкурсе. Видеозапись танца появилась в социальных сетях. В комментариях пользователи раскритиковали внешний вид девушки за несоответствие аудитории — в зале находились дети.

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«Организаторы были в курсе, и если у вас проблемы, обращайтесь к ним. Я занимаюсь спортом Pole Dance, поэтому, прежде чем оскорблять и обсуждать человека, решайте вопрос с организаторами», — приводит телеканал «360» слова виновницы скандала.

По словам директора молодежного центра Светланы Боровских, в выступлении нет ничего предосудительного, а Pole Dance относится к оригинальному жанру, как и цирковое искусство.

«Действительно захватывающий был номер, потому что были спецэффекты. В темноте зажигался костюм участницы. И поэтому, конечно, ребенок смотрел на эффектный костюм и гимнастический номер», — приводит «Ридус» слова Боровских. Она также добавила, что в конкурсе участвовали 104 человека, большинство из которых — дети от 7 лет.

Скандальный номер конкурса уже проверили власти Нового Уренгоя. Как пишет ИА «Ура.ру», «стриптиз на шесте» стал неожиданностью. Несмотря на то что возрастная категория конкурса от 14 до 35 лет, выступали также группы с маленькими детьми. Это был отборочный этап ко Дню молодежи без предварительных репетиций: люди приходили, подавали заявку и выходили на сцену. По словам начальника муниципального управления по работе с молодежью Оксаны Реймер, участнице позволили выступить со своим номером, и на ней было бежевое трико, хотя пользователи соцсетей пишут, что она была полураздета, пишет «РИА Новости».

В связи с инцидентом Реймер принесла свои извинения родителям присутствовавших в зале детей. Она добавила, что в положении о конкурсе была прописана ответственность участников за морально-этическое поведение на сцене, но после этого скандала в регламент конкурса внесли новые изменения: отныне все номера подлежат предварительному просмотру.

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