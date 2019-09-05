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Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.

«В перечень попали 32 направления, среди которых «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник» и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей «в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей», утвержденных Минтрудом и Минпросвещения.

В августе сообщалось, что Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.

Для модернизации среднего профессионального образования в стране запущен федеральный проект «Молодые профессионалы», входящий в состав национального проекта «Образование». В рамках проекта во всех регионах обновляется инфраструктура колледжей, к 2024 году появится свыше 5 тыс. мастерских, оборудованных по современным стандартам, включая стандарты WorldSkills.

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