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Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, в перечень включена 21 группа производств, работ и должностей, в том числе в химпроизводстве, металлообработке, в сфере добычи нефти и газа, а также черной и цветной металлургии.

Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

20 июня во время «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным курсантка Алла Самокова спросила у него, позволят ли девушкам страны освоить штурмовую и истребительную авиацию. Путин ответил, что ничего недоступного для женщин в армии нет, но отметил, что следует советоваться со специалистами.

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