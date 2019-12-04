Кириенко призвал к поддержке волонтеров

Государство должно убирать барьеры в работе волонтеров и дать им возможность действовать во всех областях жизни. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в среду, 4 декабря, на форуме добровольцев.

По словам Кириенко, добровольчество нужно поддерживать. Однако с монетизацией надо быть аккуратнее, передает «РИА Новости».

«Как только волонтерство становится оплачиваемым, оно прекращает быть волонтерством. Всё, в этот момент мы его убьем», — отметил он.

Комментируя развитие добровольческого движения, замглавы президентской администрации отметил, что среди волонтеров становится всё больше школьников, и это его радует.

«Чтобы помогать другим, не надо ждать совершеннолетия, это можно делать и в достаточно юном возрасте», — подчеркнул он.

В ноябре, когда президент России Владимир Путин участвовал в телемосте на форуме «ПроеКТОрия», ему предложили идею добавлять участникам волонтерских движений баллы для поступления в вузы. Президент не согласился с ней. По его словам, при поступлении нужно оценивать в первую очередь знания. Бонусы для добровольцев должны быть морально-нравственными. Добавление баллов стало бы излишней «материализацией», отметил глава государства.