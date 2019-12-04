Прямой эфир

Кириенко призвал к поддержке волонтеров

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государство должно убирать барьеры в работе волонтеров и дать им возможность действовать во всех областях жизни. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в среду, 4 декабря, на форуме добровольцев.

Практическая работа с историей: как волонтеров готовят к спасению памятников
И чем может удивить профессиональных реставраторов обычный сельский магазин

По словам Кириенко, добровольчество нужно поддерживать. Однако с монетизацией надо быть аккуратнее, передает «РИА Новости».

«Как только волонтерство становится оплачиваемым, оно прекращает быть волонтерством. Всё, в этот момент мы его убьем», — отметил он.

Комментируя развитие добровольческого движения, замглавы президентской администрации отметил, что среди волонтеров становится всё больше школьников, и это его радует.

«Чтобы помогать другим, не надо ждать совершеннолетия, это можно делать и в достаточно юном возрасте», — подчеркнул он.

В ноябре, когда президент России Владимир Путин участвовал в телемосте на форуме «ПроеКТОрия», ему предложили идею добавлять участникам волонтерских движений баллы для поступления в вузы. Президент не согласился с ней. По его словам, при поступлении нужно оценивать в первую очередь знания. Бонусы для добровольцев должны быть морально-нравственными. Добавление баллов стало бы излишней «материализацией», отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект «Школа волонтеров наследия» стартует в Татарстане
Проект «Волонтеры культуры» завершен в Псковской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019